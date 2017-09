Zweite libysche Regierung verlangt internationale Anerkennung

Al-Thani verweist auf Kontrolle von "mehr als 90 Prozent" des Landes – General Haftar führt Armee

Tripolis – Die mit der libyschen Einheitsregierung rivalisierende Regierung im Osten des Landes hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, sie als legitime Autorität anzuerkennen.

Seine Regierung sei gewählt und kontrolliere den Großteil des nordafrikanischen Landes, sagte der Chef der international nicht anerkannten Regierung, Abdullah al-Thani, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP in einem Telefoninterview. Seine provisorische Regierung ziehe ihre Legitimation aus den Wahlurnen.

Al-Thani war Libyens international anerkannter Regierungschef, bis 2015 im Zuge von Verhandlungen unter Vermittlung der UNO eine Einheitsregierung unter der Führung von Fayez al-Sarraj eingesetzt wurde. Die in der Hauptstadt Tripolis ansässige Einheitsregierung hat jedoch Probleme, ihre Autorität durchzusetzen. Außerdem wird sie von internen Streitigkeiten geplagt.

In Libyen herrscht seit dem Sturz und dem Tod des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Chaos und Gewalt. Neben zwei rivalisierenden Regierungen und Parlamenten gibt es auch konkurrierende Milizen, die um die Kontrolle der Ölvorkommen kämpfen.

Al-Thani sagte der AFP, seine Regierung kontrolliere drei libysche Provinzen – Tripolis, Kyrenaika und Fessan – sowie "alle Städte und Regionen". "Mit unserer tapferen Armee kontrollieren wir mehr als 90 Prozent des Landes." Die internationale Gemeinschaft müsse "den Willen des Volkes respektieren und die provisorische Regierung unterstützen."

2014 hatten in Libyen Parlamentswahlen stattgefunden. Die anschließend gebildete Regierung von Al-Thani wurde jedoch von einem verfeindeten Bündnis gestürzt, das die Hauptstadt Tripolis einnahm und Al-Thani und seine Regierung zur Flucht in den Osten des Landes trieb. Bis zur Bildung der Einheitsregierung erkannte die internationale Gemeinschaft Al-Thanis Regierung weiter an. Diese sitzt im 1200 östlich von Tripolis gelegenen Al-Baidi. Ihre Armee wird vom abtrünnigen General Khalifa Haftar geführt. (APA, AFP, 17.9.2017)