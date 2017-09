Lucky Punch: Salzburg gewinnt in Mattersburg

Die Gäste kamen motiviert aus der Kabine, Diadie Samassekou prüfte bald Kuster (51.), Dabbur scheiterte am stark parierenden Goalie (62.). Mattersburg, das seine aktivste Phase in der zweiten Hälfte zwischen der 50. und 60. Minute hatte, war mit Fortdauer aber immer weniger und schließlich gar nicht mehr in der gegnerischen Hälfte zu sehen. Doch der Zweck schien bis zur 94. Minute die Mittel zu heiligen. Dann aber kam Haidara, der nach Flanke von Andreas Ulmer mit einem schönen Schuss ins lange Eck für gelungene Jubiläumsspiele von Berisha (150. BL-Partie) und Ulmer (250.) sorgte. (APA, 17.9.2017)

Mattersburg startete ambitioniert, sorgte durch einen abgefälschten Schuss von Alois Höller (3.) und einen auf der Linie geklärten Kopfball von Thorsten Mahrer (4.) auch gleich für Gefahr. Doch in Führung ging Salzburg: Nach einer Ecke von Valon Berisha nahm sich Dabbur den Ball herunter und schoss aus wenigen Metern trocken unter die Latte ein. Schönheitsfehler war allerdings das Handspiel des 25-Jährigen, das Schiri Rene Eisner aber nicht ahndete. Erfreulich für Dabbur, der schon jetzt öfter getroffen hat als in der Vorsaison.

Davor hatte Andreas Gruber (18.) eine frühe Führung der "Bullen" durch Munas Dabbur (12.) fast postwendend egalisiert, der mit Fortdauer immer defensivere Tabellenneunte steuerte eine Woche nach dem desaströsen 0:5 gegen die Admira auf sein drittes Saisonremis zu. Mit seinem zweiten Bundesligator für die "Bullen" besserte Haidara aber doch die Salzburger Bilanz in Mattersburg auf – in den sechs Partien davor hatte man nur zwei Siege und ein Unentschieden geholt. Nach einer Niederlage und zwei Remis war es zudem der erste Pflichtspiel-Dreier des Titelverteidigers seit 24. August.

Stimmen

Gerald Baumgartner (Mattersburg-Trainer): "Es ist sehr bitter, das 2:1 in der Nachspielzeit zu bekommen. Der Gegner ist fast übermächtig für uns. Schade, dass wir keinen Punkt mitgenommen haben. Es gab zwei kuriose Situationen in diesem Spiel: erstens das Handspiel-Tor von Dabbur und zweitens das Foul von Sittsam an Farkas – da hätte es Elfer geben müssen. In der ersten Halbzeit hätten wir die eine oder andere Situation besser weiterspielen müssen. Ballbesitz gewinnt kein Spiel, so ist das im Fußball. Wir müssen jetzt wieder das Spielglück auf unsere Seite zwingen. Es ist eine schwierige Situation, in der wir Ruhe bewahren müssen. Wir müssen jetzt einen klaren Kopf bewahren. Salzburg wollte das Tor schießen, die Flanke von Ulmer war top, und danach wurde der Ball sehr gut getroffen."

Marco Rose (Salzburg-Trainer): "Wenn man so spät gewinnt, ist man mal glücklich. Laut Statistik ist der Sieg nicht unverdient für uns. Mattersburg hat es uns heute sehr, sehr schwer gemacht. Wir sind schnell 1:0 in Führung gegangen und waren danach ein bisschen fahrig. Ich bin sehr froh über das 2:1. Im Moment ist es nicht so einfach für die Mannschaft, weil wir viele angeschlagene Spieler haben. Die Jungs, die am Platz stehen, hauen alles raus."