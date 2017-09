6:3 gegen KAC: Erster Sieg für Bullen

Tabellenschlusslicht Salzburg schloss an Punkten zum ebenfalls erst einmal siegreichen Vizemeister aus Klagenfurt auf

Salzburg – Red Bull Salzburg hat in der vierten Runde der Erste Bank Eishockey Liga erstmals in dieser Saison angeschrieben. Der siebenfache Champion besiegte den KAC am Sonntag zu Hause nach 5:0-Führung mit 6:3. Tabellenschlusslicht Salzburg schloss an Punkten zum ebenfalls erst einmal siegreichen Vizemeister aus Klagenfurt auf.

Die restlichen Spiele der Runde standen am Sonntagabend auf dem Programm. (APA, 17.9.2017)

EBEL, 4. Runde vom Sonntag:

Red Bull Salzburg – KAC 6:3 (2:0,1:0,3:3). Salzburg, 2,380. Tore: Huber (8./PP), Aleardi (18.), Raymond (26.), Harris (42./PP2), Pallestrang (46.), Hughes (60./EN) bzw. Regehr (47./PP), Bischofsberger (52.), Talbot (57./PP). Strafminuten: 18 plus 10 Raymond bzw. 16.