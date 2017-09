Flugblätter für Katalanen-Referendum beschlagnahmt

Razzien in mehreren Städten

Barcelona – Die spanische Zentralregierung hat am Wochenende weiter gegen das geplante Unabhängigkeitsreferendum Kataloniens mobil gemacht. Bei einer Polizeirazzia in einer Lagerhalle in der Provinz von Barcelona beschlagnahmten Beamte etwa 1,3 Millionen Flugblätter sowie anderes Werbematerial, das die für den 1. Oktober angesetzte Volksbefragung unterstützt.

Zudem habe es eine Reihe vergleichbarer Razzien gegeben, teilte das Innenministerium mit. Die spanischen Behörden forderten die Polizei auf, Ermittlungen bei Werbemaßnahmen für das Referendum einzuleiten. Ungeachtet der Strafandrohungen aus Madrid hatten sich am Samstag mehr als 700 katalonische Bürgermeister zu dem geplanten Unabhängigkeitsreferendum für die Region bekannt. (Reuters, 17.9.2017)