Auto von Zug 16 Meter mitgeschleift

67-jährige Lenkerin konnte noch selber verletzt aus Wrack klettern

Waizenkirchen – Von einem Zug ist ein Auto am Sonntag in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) in Oberösterreich erfasst und 16 Meter mitgeschleift worden. Die verletzte 67-jährige Lenkerin konnte noch selber aus dem Wrack klettern. Die Frau war trotz der Signale auf die Geleise gefahren. Der Triebwagen erfasste das Auto auf Höhe der Fahrertür. Der Masten einer Oberleitung stoppte das Wrack, berichtete die Polizei.

Die ortskundige Pensionistin dürfte die von links kommende Lokalbahn übersehen haben. Der Wagen wurde durch den Crash parallel zum Zug gedreht und mitgeschleift. Die Verletzte konnte über die Beifahrertür aus dem Pkw klettern. Sie wurde vom Notarzt versorgt und mit der Rettung in das Klinikum Wels eingeliefert. Der 61-jährige Triebwagenführer und ein mitfahrender Gast blieben unverletzt. (APA, 17.9.2017)