Dortmund nach 5:0 über Köln Leader, Protest angekündigt

Köln-Geschäftsführer Schmadtke kündigt Protest wegen Regelverstoßes an – Erster Saisonsieg für Leverkusen

Leverkusen/Dortmund/Wien – Borussia Dortmund hat am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga zum Abschluss der vierten Runde mit einem 5:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Köln die Führung übernommen. Nach dem dritten Saisonerfolg liegt Dortmund vor dem punktegleichen Aufsteiger Hannover und je einen Zähler vor Meister Bayern und Schalke an der Spitze. Die Kölner von Trainer Peter Stöger zieren ohne Punkt das Tabellenende.

Maximilian Philipp (2., 69.) und Pierre-Emerick Aubameyang (59./Handelfmeter, 60.) mit je zwei Toren und Sokratis (45.+2) sorgten für den Kantersieg der Borussia. Der zweite Treffer von Sokratis und der Elfmeter von Aubameyang wurden erst nach Videobeweis gegeben. Dortmund hält bei einem Torverhältnis von 10:0 und ist nun schon 40 Bundesligaheimspiele in Serie ungeschlagen.

Protest angekündigt

Kurz nach dem Abpfiff kündigte FC-Köln-Geschäftsführer Jörg Schmadtke einen Protest gegen die Wertung des Spiels an, weil es vor dem wohl vorentscheidenden 0:2 durch Sokratis, das erst nach Videobeweis gegeben worden war, einen Regelverstoß gegeben haben soll. "Eine krasse Fehlentscheidung. Das Protokoll wurde nicht befolgt", wetterte Schmadtke. Der Video-Assistent hätte nicht eingreifen dürfen.

Auch Trainer Peter Stöger war nach dem Schlusspfiff sofort auf Schiedsrichter Patrick Ittrich zugestürmt. "Man macht es sich mit dem Video-Schiedsrichter, den ich grundsätzlich befürworte, nicht einfacher. Ob diese Entscheidung richtig ist, weiß man in diesen Zeiten nicht so genau", sagte der Coach.

Erster Dreipunkter für Leverkusen

Bayer Leverkusen hat zuvor den ersten Saisonsieg eingefahren. Die Werks-Elf gewann vor eigenem Publikum gegen den SC Freiburg durch Tore von Kevin Volland (21., 34.), Charles Aranguiz (30.) und Julian Brandt (87.) mit 4:0 und verbesserte sich damit auf Rang zwölf.

Bei den Leverkusenern wurde ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger in der 79. Minute eingewechselt und kam so zu seinem ersten Pflichtspiel-Einsatz in dieser Spielzeit auf Clubebene. Ramazan Özcan saß auf der Bank. Bei den Freiburgern spielte Philipp Lienhart durch. (APA, 17.9.2017)