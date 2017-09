Erster Saisonsieg für Leverkusen

4:0 gegen Freiburg spült die Werkself auf Platz zwölf nach vorne

Leverkusen – Bayer Leverkusen hat am Sonntag den ersten Saisonsieg in der deutschen Fußball-Bundesliga eingefahren. Die Werks-Elf gewann vor eigenem Publikum gegen den SC Freiburg durch Tore von Kevin Volland (21., 34.), Charles Aranguiz (30.) und Julian Brandt (87.) mit 4:0 und verbesserte sich damit auf Rang zwölf.

Bei den Leverkusenern wurde ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger in der 79. Minute eingewechselt und kam so zu seinem ersten Pflichtspiel-Einsatz in dieser Spielzeit auf Clubebene. Ramazan Özcan saß auf der Bank. Bei den Freiburgern spielte Philipp Lienhart durch. (APA, 17.9.2017)