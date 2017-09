Liendl-Assist bei erstem Saisonsieg von Twente

Wöber bei Ajax-Remis wieder auf der Bank

Amsterdam – Twente hat am Sonntag in der niederländischen Fußball-Meisterschaft nach vier Niederlagen in den ersten vier Runden den ersten Saisonsieg gefeiert. Der Club aus Enschede gewann vor eigenem Publikum gegen den FC Utrecht mit 4:0, wobei Michael Liendl das 2:0 mit einem Eckball vorbereitete. Während der Ex-Austrianer durchspielte, saß sein Landsmann Marko Kvasina bei den Siegern auf der Bank.

Ebenfalls Ersatz war Maximilian Wöber beim Auswärts-1:1 von Ajax Amsterdam gegen ADO Den Haag. (APA, 17.9.2017)