Londonderby: Nullnummer zwischen Arsenal und Chelsea

Überlegene Gunners bleiben damit weiter nur Mittelmaß, Chelsea Dritter

London/Wien – Drei Tage nach dem erfolgreichen Europa-League-Auftakt gegen den 1. FC Köln (3:1) hat der FC Arsenal in der Premier League im London-Derby gegen den FC Chelsea überzeugt und im Duell mit dem Meister ein 0:0 erreicht. Da es für die Mannschaft von Teammanager Arsène Wenger trotz einiger dicker Chancen aber nicht zum Sieg reichte, bleiben die Gunners als Zwölfter weiter nur Mittelmaß.

In dem Spiel, das nach dem Anschlag auf die Londoner U-Bahn am Freitag unter erhöhten Sicherheitsbedingungen stattfand, ließ Arsenal unter anderem zwei Großchancen von Danny Welbeck (16.) und Aaron Ramsey (42.) ungenutzt. Chelseas David Luiz sah in der 88. Minute nach einem Foul an Sead Kolasinac die Gelb-Rote Karte.

Chelsea und Teammanager Antonio Conte bleiben nach dem Unentschieden Dritter und haben drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City. Manchester United empfängt am Abend (17.00 Uhr MESZ) den FC Everton und kann die Tabellenführung zurückerobern. (sid, 17.9.2017)