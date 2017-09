Terrorschutz: Grazer baut Schutzmauer aus Glas um Eiffelturm

foto: christian jungwirth

"Ich versuchte, die Einzäunung so diskret wie möglich zu gestalten", sagte Dietmar Feichtinger (55). Der Architekt, aus Bruck stammend und in Graz diplomiert, arbeitet seit 1989 in Paris und leitet dort heute ein 35-köpfiges Büro. Über die Landesgrenzen bekannt sind seine elegante Fußgängerbrücke über die Seine und die Renovation des Zugangs zum Mont Saint-Michel am Ärmelkanal.