Dreimal Dybala, Juventus kann wieder lachen

Argentinier schoss alle Tore beim 3:1 der Turiner bei Sassuolo – vierter Sieg im vierten Spiel für Titelverteidiger

Turin – Paulo Dybala hat Juventus Turin zurück in die Erfolgsspur geführt. Drei Tore des Argentiniers sorgten fünf Tage nach dem ernüchternden 0:3 zum Auftakt der Champions League beim FC Barcelona in der Serie A für ein 3:1 (1:0) bei US Sassuolo. Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel zog der Titelverteidiger mit Inter Mailand an der Tabellenspitze nach Punkten gleich.

Dybala, der sein 100. Pflichtspiel für Turin bestritt, traf in der 16., 49. und 63. Minute. Für den 23-Jährigen waren es die Treffer Nummer 50 bis 52 im Trikot der alten Dame sowie seine Saisontore Nummer sechs bis acht in der Serie A.

Matteo Politano hatte für Sassuolo zwischenzeitlich verkürzt (51.). Die Mannschaft aus der Industriestadt in der Emilia-Romagna wartet damit weiter auf den ersten Saisonsieg. (sid, 17.9. 2017)