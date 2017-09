Mure verlegte Teil der Brennerbahnstrecke

Bahnverkehr wurde eingleisig wieder aufgenommen

Gries am Brenner – Eine Mure hat Sonntagfrüh die Brenner-Bahnstrecke in Tirol zwischen St. Jodok und Gries a. Brenner teilweise verlegt. Nach Polizeiangaben konnte ein Güterzug nicht mehr rechtzeitig angehalten werden und fuhr in die Mure. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Mure verlegte das hangseitige Gleis. Aus Sicherheitsgründen war die Brenner-Bahnstrecke vorübergehend komplett gesperrt, später konnte der Bahnverkehr wieder eingleisig abgewickelt werden. (APA, 17.9.2017)