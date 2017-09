Großbrand auf Tiroler Bauernhof

Zwei Gebäude wurden zerstört

Going – In Going (Bezirk Kitzbühel) wütet seit den frühen Morgenstunden des Sonntags auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ein Großbrand. Aus noch ungeklärter Ursache war gegen 5.30 Uhr in einem Lagergebäude ein Feuer ausgebrochen, das in Folge auf weitere Gebäude übergriff. Zwei Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Der Brand hatte in kürzester Zeit ein Nebengebäude des Bauernhofs und auch den Dachstuhl des Wohngebäudes erfasst. Zwei Stunden nach der Alarmierung hatten die rund 180 Feuerwehrleute aus Going und mehreren Nachbargemeinden den Brand unter Kontrolle. Das Lager- und das Nebengebäude wurden völlig zerstört, das Bauernhaus wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Die Lagerhalle gehört zu einem Reitstall. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich jedoch keine Pferde darin. (APA, 17.9.2017)