Tausende Basken unterstützen Kataloniens Referendum

Organisatoren sprechen von 35.000 Teilnehmern in Bilbao

Bilbao – Zwei Wochen vor dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien haben im spanischen Baskenland tausende Menschen ihre Unterstützung für den Volksentscheid kundgetan. Nach Angaben der Organisatoren nahmen 35.000 Menschen an der Solidaritäts-Demonstration am Samstag in Bilbao teil. Sie hielten Nationalflaggen Kataloniens und des spanischen Baskenlandes hoch.

Im Baskenland hatte jahrzehntelang die Untergrundorganisation ETA gewaltsam für die Unabhängigkeit von der Zentralregierung in Madrid gekämpft. Erst 2011 gab die ETA ihren bewaffneten Kampf auf.

Die Regionalabgeordnete Jasone Agirre Garita sagte in Bilbao, die Demonstranten wollten "zeigen, dass sie für die Demokratie sind und für das Grundrecht, zu entscheiden". "Sie wollen die antidemokratische Haltung des spanischen Staates verurteilen." Zu der Demonstration hatte die Organisation Gure Esku Dago aufgerufen, die sich für die Selbstbestimmung der Basken einsetzt.

Die katalanische Regionalregierung hat für den 1. Oktober eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit von Spanien angesetzt. Die Regierung in Madrid wehrt sich mit allen Mitteln dagegen und übt zunehmend Druck aus die Katalanen aus.

Die Generalstaatsanwaltschaft wies die Staatsanwaltschaften in Katalonien an, Bürgermeister, die den Volksentscheid zulassen, vorzuladen und gegebenenfalls festnehmen zu lassen. Dagegen verwahrten sich am Samstag Hunderte Bürgermeister aus der Region. Sie versammelten sich in Barcelona und riefen "Wir sind keine Verbrecher". (APA, AFP, 17.9.2017)