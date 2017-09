Zittersieg für Barcelona bei Getafe

Erst die eingewechselten Denis Suarez und Paulinho sorgten nach Rückstand für den Umschwung

Getafe – Der FC Barcelona hat am Samstag in der vierten Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft den vierten Sieg eingefahren – allerdings mit einer gehörigen Portion Glück. Die Katalanen lagen auswärts gegen Getafe durch ein Tor von Gaku Shibasaki (39.) – Barcas erstes Gegentor in dieser Liga-Saison – 0:1 zurück, doch die eingewechselten Denis Suarez (62.) und Paulinho (84.) brachten noch die Wende.

Der viel kritisierte 40-Millionen-Euro-Neuzugang Paulinho war nach Vorarbeit von Lionel Messi erfolgreich. Unmittelbar davor hatten die Gastgeber nur Aluminium getroffen. Eine weitere Barcelona-Neuverpflichtung, 105-Millionen-Euro-Mann Ousmane Dembele, schied nach einer knappen halben Stunde wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel aus.

Der Vizemeister liegt vorerst sieben Punkte vor Titelverteidiger Real Madrid, der am Sonntag auswärts gegen Real Sociedad antritt. (APA, 16.9.2017)