US-Schauspieler Harry Dean Stanton gestorben

Im Alter von 91 Jahren

Los Angeles – US-Schauspieler Harry Dean Stanton ist am Freitag im Alter von 91 Jahren gestorben. Er sei friedlich im Krankenhaus in Los Angeles entschlafen, berichtete das Promi-Portal "TMZ". Stanton begann seine Filmkarriere in den 50er-Jahren, zunächst mit Nebenrollen in Western.

Eine seiner Hauptrollen war unter anderem in "Paris, Texas" von Wim Wenders. Auch Rollen in "Der Pate – Teil II" oder "Pretty in Pink" gehören zu seiner Biografie. Außerdem drehte Stanton mehrfach mit dem Regisseur David Lynch. So etwa als Privatdetektiv in "Wild at Heart" oder der Neuauflage von "Twin Peaks".

first hand films Harry Dean Stanton in der Dokumentation "Partly Fiction" (2015) über das Leben und Werk des Künstlers.

Bei der Navy im Zweiten Weltkrieg

Stanton wurde 1926 im ländlichen Kentucky als Sohn eines Tabakbauern geborgen. Der Schauspieler, der im Zweiten Weltkrieg als Koch in der US-Navy diente, war aber auch Musiker. Als Sänger und Gitarrist trat er mit der "Harry Dean Stanton Band" jahrelang auf. (red, APA, 16.9.2017)