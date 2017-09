1:2 bei Bournemouth

Bournemouth – Brighton and Hove Albion mit Markus Suttner hat zum Auftakt der fünften Runde in der englischen Fußball-Premier-League in Bournemouth 1:2 (0:0) verloren. Solly March brachte den Aufsteiger in der 55. Minute zwar in Führung, die zuvor noch punktlosen Gastgeber drehten aber das Spiel dank der Treffer von Andrew Surman (67.) und Jermain Defoe (73.) noch. Brighton ist derzeit mit vier Punkten 14. (APA, 15.9.2017)