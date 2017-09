Neustadt-Verfolger patzten

Niederlagen für Hartberg und Innsbruck – Ried nach Sieg neuer Dritter – Wattens auch im sechsten Spiel gegen Liefering ungeschlagen

Wien – Die direkten Verfolger von Wiener Neustadt haben zum Auftakt der elften Runde in der Fußball-Erste-Liga die Chance verpasst, die Truppe von Roman Mählich vor deren Abendspiel bei Blau Weiß Linz unter Druck zu setzen. Sowohl das zweitplatzierte Hartberg (0:2 gegen den Floridsdorfer AC) als auch Wacker Innsbruck (1:2 gegen Kapfenberg) mussten sich jeweils auswärts geschlagen geben.

Profiteur davon ist neben dem Tabellenführer vor allem die SV Ried. Die Innviertler überholten mit einem hart erkämpften 3:1-Sieg gegen Austria Lustenau die Innsbrucker und rückten auf Tabellenrang drei vor. Wattens besiegte Liefering zu Hause 3:2 und hielt damit Schlusslicht FAC weiter drei Punkte auf Distanz.

Hartberg verpasste mit der Niederlage die zumindest zwischenzeitliche Tabellenführung. Die Floridsdorfer feierten aufgrund der überzeugenden Leistung verdient den zweiten Saisonsieg. Robert Völkl brachte die Gastgeber kurz nach der Pause aus einem Elfmeter in Führung (50.). Edrisa Lubega sorgte nicht ganz zwei Minuten später per Kopf für die Entscheidung. Es war der erste "Dreier" nach sechs sieglosen Spielen in Folge für das Team von Thomas Eidler.

Karl Daxbachers Innsbrucker enttäuschten in Kapfenberg völlig. Manuel Haas brachte die Steirer vor der Pause per Kopf voran (34.). Nach der Pause überraschte Daniel Geissler mit einem wunderschönen Freistoß aus linker Position Wacker-Tormann Christopher Knett, der sichtlich mit einer Flanke rechnete (56.). Stefan Rakowitz sorgte mit seinem dritten Saisontor knapp vor dem Ende nur noch kurz für Spannung (88.).

Die SV Ried drehte vor eigenem Publikum einen frühen Rückstand. Ronivaldo brachte die Gäste nach 13 Minuten mit dem ersten Abschluss etwas entgegen des Spielverlaufs mit seinem fünften Saisontor in Führung. Kurz vor der Pause kamen die Oberösterreicher nach einem Eckball von Marko Stankovic zum verdienten Ausgleich, Ex-Lustenauer Peter Haring war per Kopf zur Stelle (43.).

Nach der Pause schwächten sich die Vorarlberger selbst. William Rodrigues musste nach 49 Minuten mit der Gelb-Roten Karte vom Platz. In Überzahl trafen Clemens Walch (59.) und Seifedin Chabbi (82.) für die Gastgeber, die nur noch einen Punkt hinter Aufsteiger Hartberg liegen.

In einer ereignisreichen Begegnung musste sich Liefering Wattens geschlagen geben. Benjamin Pranter versenkte einen idealen Pass von Sebastian Santin in den Rücken der Lieferinger Abwehr mit einem wuchtigen Schuss (8.) und brachte die Tiroler in Führung. Sieben Minuten später stand erneut Santin im Mittelpunkt, diesmal jedoch ungewollt. Er lenkte eine scharfe Hereingabe ins eigene Tor ab. Ebenfalls unter tatkräftiger Mithilfe der Tiroler entstand das Führungstor der Jungbullen. Wattens-Kapitän Ferdinand Oswald missglückte ein Abschlag völlig. Romano Schmid nahm das Geschenk in der 35. Minute dankend an.

Nach der Pause drehten erneut Pranter mit einem Freistoßkracher aus gut 30 Metern (47.) und Milan Jurdik, der vor Liefering-Keeper Carlos cool blieb (57.), die Partie ein weiteres Mal. Damit blieb Wattens auch im sechsten Spiel gegen Liefering ohne Niederlage und feierte dabei den vierten Sieg. (APA, 15.9.2017)

Erste Liga – 11. Runde:

Freitag:

SV Ried – SC Austria Lustenau 3:1 (1:1) Tore: Haring (43.), Walch (59.), Chabbi (82.) bzw. Ronivaldo (13.). Gelb-Rote Karte: William (49./Lustenau/Wiederholtes Foulspiel)

WSG Wattens – FC Liefering 3:2 (1:2) Tore: Pranter (8.,47.), Jurdik (57.) bzw. Santin (14./Eigentor), Schmid (35.)

Kapfenberger SV – Wacker Innsbruck 2:1 (1:0) Tore: Haas (33.), Geissler (56.) bzw. Rakowitz (88.)

FAC – TSV Hartberg 2:0 (0:0) Tore: Völkl (50./Elfmeter), Lubega (52.)

Blau-Weiß Linz – SC Wr. Neustadt 20.30 Uhr