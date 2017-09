Brändle gewann Einzelzeitfahren der Dänemark-Rundfahrt

Zweiter Saisonsieg für den Vorarlberger aus dem Trek-Team

Randers – Radprofi Matthias Brändle hat am Freitag das Einzelzeitfahren der Dänemark-Rundfahrt gewonnen. Der Vorarlberger aus dem Trek-Team setzte sich auf dem flachen 17,8-km-Kurs in Randers in 20:57 Minuten klar vor den Dänen Martin Toft Madsen (+ 34 Sek./Team BHS) und Michael Valgren (36/Astana) durch. Sein im Gesamtklassement führender Stallkollege Mads Pedersen belegte Rang vier.

Der im Gesamtklassement des noch bis Samstag dauernden Rennens keine Rolle spielende Brändle feierte seinen zweiten Saisonerfolg. Im Mai hatte der Ex-Stundenweltrekordler auch schon das Zeitfahren der ebenfalls als 2. Hors-Kategorie eingestuften Belgien-Rundfahrt für sich entschieden.

Bei den am Sonntag beginnenden Weltmeisterschaften in Bergen (NOR) tritt Brändle im Einzelzeitfahren mit einem 3-km-Schlussanstieg nicht an. Zum Auftakt ist er mit Trek aber im Teamzeitfahren am Start. (APA, 15.9.2017)

Dänemark-Rundfahrt (2. HC) vom Freitag

4. Etappe, Einzelzeitfahren in Randers (17,8 km): 1. Matthias Brändle (AUT) Trek 20:57 Min. – 2. Martin Toft Madsen (DEN) BHS + 34 Sek. – 3. Michael Valgren (DEN) Astana 37 – 4. Mads Pedersen (DEN) Trek gleiche Zeit.

Gesamtwertung: 1. Pedersen 8:57:31 Std. – 2. Valgren + 8 Sek. – 3. Casper Pedersen (DEN) Giant 40. Weiter: 90. Brändle 18:28 Min.