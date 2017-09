Abgasskandal sorgt für 5000 zusätzliche Tote in Europa jährlich

Aufgrund der Luftverschmutzung sterben rund 425.000 Europäer vorzeitig. Die höheren NOx-Werte führen zu weiteren 5000 Todesfällen

Laxenburg – Heute sind auf Europas Straßen rund 100 Millionen Dieselautos unterwegs, vor rund 20 Jahren war es übrigens noch ziemlich genau die Hälfte. Außerhalb Europas sind DIeselautos übrigens auch weniger beliebt: Im Rest der Welt sind nur rund 50 Millionen unterwegs.

425.000 plus 5.000

Ihr Problem ist der hohe Ausstoß von NOx, also der giftigen nitrosen Gase bzw. Stickoxide, der auf den Straßen vier bis sieben Mal höher ist als bei den offiziellen Tests. Das führt zu noch höherer Luftverschmutzung, an deren Folgen in Europa pro Jahr insgesamt rund 425.000 Menschen frühzeitig sterben.

Forscher um Jens Borgen-Kleefeld (IIASA in Laxenburg) haben nun im Fachblatt "Environmental Research Letters" ermittelt, wie viele zusätzliche Todesfälle in Europa nur durch den Abgasskandal zu erwarten sind und kommen auf nicht weniger als 5.000 zusätzliche Tote jährlich.

Italien ist besonders stark betroffen

"Wenn die Emissionen der Dieselautos so gering wären wie die der Benziner, könnten etwa 7.500 vorzeitige Todesfälle in Europa verhindert werden", sagt Borken-Kleefeld.

grafik: jonson et al 2017 Wie viele Todesfälle sich durch welche Maßnahmen vermeiden lassen.

Am meisten Tote erwarten die Forscher in Italien, Deutschland und Frankreich, was an der Größe der Bevölkerung, aber auch an der Anzahl der Dieselfahrzeuge liegt. Pro Kopf ist das Risiko in Italien am größten, konkret: in Norditalien. (red, 18.9.2017)