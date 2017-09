"Kylie Britney Christina Pamela Pink": Gleich wirst du fallen

Paul Kranzler präsentiert ein ungeschminktes Panorama jugendlichen Landlebens. Markus Binder steuerte Texte bei

Ich möchte weiter Fotobände herausbringen", hat der Oberösterreicher und Kunstfotograf Paul Kranzler schon vor zehn Jahren in einem Interview gesagt, und wie schön, dass das tatsächlich auch passiert und er seine Land.Jugend-Serie fortgesetzt hat und weiter diesen unverstellten Blick auf Menschen – vor allem junge – und auch Landschaften wirft. Kylie Britney Christina Pamela Pink (kurz KBCPP) heißt sein jüngster Fotoband, den er jetzt gemeinsam mit dem Magazin Syndicate 18 nächste Woche in Wien vorstellen wird.

Der Titel (siehe Foto oben) verheißt also Jugend, und die einzelnen Fototitel wie Mädchen mit Motorroller, Mit Zigarette vor Maisfeld, Teenager an Bushaltestelle Haseloff, Jugendliche sitzen vor einem Flurkreuz oder Mädchen in einem blühenden Busch entfalten schon das ganze Kranzler'sche ungeschminkte Panorama an jugendlichem Landleben. "So ist es", denkt man und schaut und betrachtet und verkeilt sich in die kongenialen Texte des Musikers Markus Binder, die auch einfach so dastehen wie der Junge auf dem Autowrack oder die Jungs auf dem Holzsteg: "Ich bin stärker als du, ich werde dich hineinwerfen, was soll das Gerangel, du wirst fallen, du hast keine Chance ... jetzt gleich wirst du fallen." Im Magazin dann Kranzlers Sicht der Dinge in Farbe. Nicht weniger direkt als in seiner Schwarz-Weiß-Fotografie. (Mia Eidlhuber, 22.9.2017)