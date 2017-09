ÖFB-Pressekonferenz zur Teamchef-Frage ab ca. 18.30 Uhr

Das ÖFB-Präsidium tagte beim Hois'n Wirt in Gmunden. Dabei soll geklärt worden sein, ob Teamchef Koller noch bleibt oder abgelöst wird.

Gmunden – Nach der Sitzung des ÖFB-Präsidiums beim Hois'n Wirt in Gmunden wird bekanntgegeben, wie es in der Teamcheffrage weitergeht. Möglich ist, dass Marcel Koller seinen bis 31. Dezember laufenden Vertrag noch erfüllt oder aber auch, dass sein Dienstverhältnis vorzeitig aufgelöst wird. Dann würde in den verbleibenden WM-Quali-Spielen (6. Oktober Serbien, 9. Oktober Moldau) wohl Sportdirektor Willi Ruttensteiner interimistisch auf der Bank sitzen.

Denkbar wäre aber auch, dass man mit Koller einen neuen Vertrag ausverhandelt. Ob der Schweizer überhaupt dazu bereit wäre, ist allerdings eine andere Frage. (red, 15.9.2017)