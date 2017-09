Bürgermeisterin will Paris zu Tempo-30-Zone erklären

Auf großen Verkehrsachsen soll Tempo 50 erlaubt bleiben

Paris – Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo will die ganze Stadt mit Ausnahme großer Verkehrsachsen zur Tempo-30-Zone erklären. Der Plan im Kampf gegen die Luftverschmutzung soll bis zum Jahr 2020 umgesetzt werden, wie es in einem am Freitag bekannt gewordenen Beschlussentwurf des Pariser Rathauses heißt.

Demnach soll auf dem gesamten Gebiet der französischen Hauptstadt künftig eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern gelten. Ausgenommen sind bestimmte große Straßen mit Tempolimit 50. Der Stadtrat soll zum Monatsende über das Vorhaben abstimmen.

Die Pariser Stadtverwaltung hat bereits bestimmte Gegenden in der Innenstadt in Tempo-30-Zonen umgewandelt. Im Westen und Nordosten der Stadt gibt es ähnliche Projekte.

Die Sozialistin Hidalgo will im Kampf gegen die hohe Luftverschmutzung den Autoverkehr in der Stadt einschränken. So wurde im vergangenen Jahr eine Schnellstraße am Ufer der Seine stillgelegt und in eine Promenade für Fußgänger und Radfahrer umgewandelt. Mit ihrem Vorgehen zieht Hidalgo sich immer wieder die Wut von Autofahrern zu, unter anderen von Pendlern, die aus den Vorstädten nach Paris fahren. (APA, 15.9.2017)