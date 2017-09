Baumeister bei Comeback gegen Leader Sturm

Admiras Trainer-Routinier warnt vor konternden Grazern

Maria Enzersdorf – Nachdem Ernst Baumeister erneut auf dem Südstädter Trainerstuhl Platz genommen hat, ist seine Elf gleich gegen Tabellenführer Sturm Graz gefordert. Die Aufgabe könnte eine leichtere sein, weiß der 60-Jährige. Denn Sturm Graz sinnt nach der ersten Saisonniederlage in der Vorwoche auf Wiedergutmachung.

Ernst Baumeister sagt, er sei die logische Wahl, wenn man nicht alles über den Haufen werfen wolle. Denn das will der nun Sportdirektor und Trainer in Personalunion nicht. "Natürlich hat jeder seine eigenen Vorstellungen. Aber ich werde jetzt nichts Gravierendes ändern", erklärte Baumeister vor seinem vierten Mal als Admira-Trainer.

Mit Vorgänger Damir Buric wäre er fachlich oft derselben Meinung gewesen. "Wir haben vieles ähnlich gesehen, hatten einen sehr guten Kontakt. Ich habe selten einen Trainer getroffen, der menschlich so top war", streute Baumeister dem in der Vorwoche nach Greuther Fürth abgewanderten Kroaten Rosen. In der bisherigen Saison laufe für die Admira vieles nach Plan. "Wir sind da, wo wir hingehören, zwischen Rang sechs und acht."

Buric' Nachlassverwalter will Baumeister aber nicht sein. "Grundsätzlich müssen wir uns im Defensivverhalten noch verbessern. Ich möchte mehr Balance ins Spiel bringen, phasenweise wollen wir schneller von hinten rausspielen." Geht es nach der Austria-Wien-Legende, soll das bereits gegen Sturm gelingen, wo Baumeister eine "wie in den letzten Jahren enge Geschichte" erwartet.

Wachheit wäre hilfreich

Von seiner Mannschaft forderte er, insbesondere in Ballbesitz hellwach zu sein. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht im eigenen Stadion ausgekontert werden. Den Gegner kommen lassen, schnell umschalten, das beherrschen sie perfekt", warnte Baumeister und lobte die steirische Einkaufspolitik. "Sie haben wirklich gut eingekauft. Und der ein oder andere, wie Peter Zulj oder Thorsten Röcher, spielen bis jetzt eine hervorragende Meisterschaft."

Die glänzende Grazer Bundesligasaison bekam zuletzt bei der 1:2-Niederlage beim LASK den ersten Kratzer. Die Spieler waren danach hart mit sich selbst ins Gericht gegangen. "Es ist gut, wenn die Spieler selbstkritisch sind, aber man muss dann auch wieder positiv nach vorne schauen", sagte Trainer Franco Foda am Freitag. "Auf der anderen Seite war es so, dass wir vor allem in der zweiten Hälfte besser waren. Aber im Fußball gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft."

Nach dem Trainerwechsel erwartet Foda bei der Admira keine großen Umstellungen. "Sie haben den Trainer nicht wegen Misserfolg gewechselt. Baumeister kennt den Verein, er kennt die Spieler. Ich gehe davon aus, dass sich dort nicht so viel verändern wird."

Rechtsverteidiger Fabian Koch warnte seinerseits vorm Umschaltspiel der Niederösterreicher. "Sie werden auf ihre Konter warten. Die werden wir nicht zulassen", sagte Koch. Und Foda tönte selbstbewusst: "Es gab bis jetzt noch keine Mannschaft, die uns wirklich ausspielen konnte." (APA, 15.9. 2017)

Mögliche Aufstellungen:

FC Admira Wacker Mödling – SK Sturm Graz (Maria Enzersdorf, BSFZ-Arena, 18.30 Uhr, SR Grobelnik). Saisonergebnisse 2016/17: 0:3 (h), 2:0 (a), 1:0 (h), 1:2 (a).

Admira: Leitner – Zwierschitz, Wostry, Strauss, Ebner – Lackner, Toth – Sax, Knasmüllner, Jakolis – Grozurek

Ersatz: Kuttin – Posch, Maranda, Holzmann, Schmidt, Maier, Starkl

Es fehlen: Fischerauer, Cabrera (beide im Aufbautraining)

Sturm: Siebenhandl – Koch, Maresic, Lykogiannis – Hierländer, Jeggo, Zulj, Potzmann – Huspek, Alar, Röcher

Ersatz: Gratzei – Schoissengeyr, Puchegger, Schulz, Lovric, Zulechner, Eze

Es fehlen Schmerböck (Gesäßmuskel), Filip (Knöchel)