McLaren ab 2018 mit Renault-Motoren

Ende der Zusammenarbeit mit Honda nun offiziell – Toro Rosso wechselt dagegen zu den Japanern – Gerüchte über Scheidung zwischen Franzosen und Red Bull

Singapur – Das Ende der Partnerschaft zwischen McLaren und Honda nach der laufenden Saison der Formel 1 ist nun offiziell. Die Bestätigung beider Seiten kam am Freitag im Rahmen des Rennwochenendes in Singapur. Das britische Traditionsteam wird künftig mit Renault-Motoren unterwegs sein. Der Vertrag wurde bis einschließlich 2020 abgeschlossen.

McLaren wollte mit Renault an die Erfolge der ruhmreichen Vergangenheit anknüpfen, doch die Partnerschaft wurde aus sportlicher Sicht zur Farce. Vor allem den Zweifach-Weltmeister Fernando Alonso dürfte der Wechsel zufriedenstellen. Mit Renault holte der mittlerweile 36-Jährige 2005 und 2006 den WM-Titel.

Toro Rosso – bisher mit Renault-Antrieb ausgestattet – wird unterdessen ab 2018 auf Honda-Motoren setzen, wie das Team am Freitag in einer Aussendung bekanntgab. Franz Tost, Chef des Rennstalls, blickt mit Zuversicht auf die bevorstehende Zusammenarbeit. "Es ist eine sehr spannende Herausforderung und ich hoffe, dass beide Seiten sich durch diesen Deal weiterentwickeln können", wird der Tiroler in der Mitteilung zitiert. Zudem wurde bestätigt, dass im Zuge des Deals der bisherige Toro-Rosso-Pilot Carlos Sainz zum Renault-Werksteam wechselt.

Darüber hinaus berichteten Medien bereits, dass Renault auch mit Red Bull den Motorenvertrag nicht erneuern will. Dieser endet nach der nächsten Saison. (APA, Reuters – 15.9. 2017)