Mit Ihrer Abovorteilskarte erhalten Sie 20 % Ermäßigung auf die Normalpreise

Normalpreis:

Kategorie A: EUR 89,60 /

Kinder & Jugendliche EUR 56,–

Kategorie B: EUR 81,20 /

Kinder & Jugendliche EUR 42,–

Kategorie C: EUR 72,80 /

Kinder & Jugendliche EUR 25,20

Gilt nur für bereits bestehende Abos. Bitte weisen Sie beimTicketkauf Ihre Abovorteilskarte vor.



Am 23. 9. 2017 startet im MuTh Konzertsaal der Wiener Sängerknaben ein neuer Opern-Zyklus, der Kindern zeigen will, wie aufregend und schön diese Kunstform sein kann: »DER KLEINE HARLEKIN« – ein faszinierendes Spektakel mit Video und Pyrotechnik, über das Erwachsenwerden, Freundschaft und erste Liebe, – von Musikern in Szene gesetzt.

kinderoper.wien

23. und 24. September

