Stones in Spielberg: Sympathie für die alten Teufel

Spielberg – Ohne Brimborium, konzentriert aufs Wesentliche: Wie die vergleichsweise schlichte Bühne ließen auch die Rolling Stones selbst am Samstagabend bei ihrem 15. Österreich-Auftritt allen Firlefanz beiseite. Noch bevor Mick Jagger beim Opener "Sympathy for the Devil" einsetzte, war das Publikum als Chor zur Stelle.

Es sollte nicht lange dauerte nicht lange dauern, bis Keith Richards mit seiner Gitarre aufs Schönste reinholzte. Über weite Strecken klangen die Stones an diesem Abend wie eine ziemlich raue, ziemlich ruppige Blues-Band, die von einem kleinen, voll gepackten Club auf die große Bühne verpflanzt würde. Und das nicht nur bei den beiden Blues-Songs "Just Your Fool" und Ride Em Down" des jüngsten Studioalbums, die sich auch auf der Bühne als Frischzellenkur erwiesen.

Die Wahl

Der Nukleus der Band, auf den sich alles konzentrierte, zeigte sich in bester Verfassung: Jagger als Sänger, Bluesharp-Spieler und Chef-Unterhalter, Richards und Wood als Könner in der Kunst des Gitarrenteppichwebens, Charlie Watts als stoisches Groove-Zentrum. "Ihr müsst im Oktober wählen", sprach Jagger auf Deutsch, um den Song zu verkünden, der bei der Publikumswahl via Fan-App das Rennen gemacht hatte: "She's a Rainbow" – zumindest das keine schlechte Wahl.

Weitere Highlights: Ein anlassig-raues "Honky Tonk Women" und ein von Ron Wood mit schönen R&B-Licks garniertes "You Can't Always Get What You Want". Und natürlich die Gesangseinlagen von Sympathie-Weltmeister Keith Richards, "Slipping Away" und "Happy". Nach zwei Zugaben, "Gimme Shelter" und "Jumping Jack Flash", entließen die Stones das Publikum – natürlich nicht ohne Feuerwerk – in die Nacht. Auch das Wetter legte übrigens Sympathie an den Tag: Schon am Nachmittag kam die Sonne heraus. Der Rock'n'Roll-Zirkus der Stones zieht indessen weiter, nächster Halt ist am Mittwoch in Zürich. (Karl Gedlicka, 16.9.2017)