Wiener Arzt klagt Patientin wegen schlechter Bewertung im Netz

In der Gratiszeitung "Heute" berichten Nutzer über Anwaltspost von Wiener Ordination

Eine Wienerin hat wegen einer Bewertung im Netz Anwaltspost erhalten. Ein Frauenarzt warf der ehemaligen Patientin vor, ihr Posting sei "kreditschädigend" und enthielte "unwahre Behauptungen". Die Nutzerin wurde aufgefordert, den Eintrag zu löschen. Da sie dies verweigerte, erhielt sie nun eine Mahnklage in der Höhe von 539 Euro. Das berichtet die Frau im Gespräch mit der Zeitung "Heute". Der Arzt soll online auch von anderen Patientinnen schlecht bewertet worden sein. Kritikpunkte waren unter anderem Anwesenheitsverbote für männliche Partner während der Behandlung sowie Privat-Verrechnungen von Zusatzleistungen.

Persönlichkeitsrechte

Rechtsstreits zu solchen Fragen gab es bislang etwa in Deutschland. Dort protestierte ein Arzt gegen seine Nennung im Online-Bewertungsportal Jamenda. Der Bundesgerichtshof entschied jedoch, dass Informationsinteresse mehr als die Persönlichkeitsrechte des Arztes wiegen. In einem späteren Urteil verpflichtete der Bundesgerichtshof das Bewertungsportal, negative Rezensionen stärker zu prüfen. So sollten Nutzer etwa Belege vorlegen, beispielsweise Rechnungen.

Ausführliche Begründung

Klagen wegen Kreditschädigung seien bei negativen Bewertungen zwar möglich, sagt die Wiener Medienanwältin Maria Windhager, "Voraussetzung ist aber, dass die Bewertungen objektiv unwahr sind." Sie rät Nutzern zu ausführlichen Kritiken: "Je mehr Argumente für die negative Kritik angeführt werden – je ausgeprägter also das Tatsachensubstrat ist – umso schärfer darf die Kritik ausfallen, ohne kreditschädigend zu sein." (fsc, 15.9.2017)