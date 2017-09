Echsen-Merkel, Gottkanzler Schulz: "Masters of Germany"-Figuren in Satirevideo

Mehr als 750.000 Aufrufe in 20 Stunden auf Facebook

Ein Video der deutschen Satire-Plattform "Bohemian Browser Ballett" geht aktuell auf Facebook viral. Darin zu sehen sind Action-Figuren von Merkel, Schulz und Co. im Stile der "Masters of the Universe"-Spielzeuge. Neben den Spitzenkandidaten hat auch Regierungssprecher Steffen Seibert einen besonderen Auftritt:

Auch wenn das Video das Flair alter Spielzeug-Werbungen perfekt einfängt, gibt es die "Masters of Germany" leider nicht zu kaufen. Mit 763.000 Aufrufen innerhalb von 20 Stunden ist den Satirikern aber ein echter Hit gelungen. (Johannes Arends, 15.09.2017)