Erstes TV-Duell von Kern, Kurz und Strache

Dreierkonfrontation der Spitzenkandidaten im Linzer Design Center

Linz – Der Wahlkampf macht am Freitag in Oberösterreich Station: Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern, ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache treffen am Nachmittag im Linzer Design Center zur einzigen Dreierkonfrontation vor der Wahl aufeinander. Für Kern und Kurz ist es überhaupt die erste direkte öffentliche Debatte vor Publikum.

Rund 1.000 Besucher und zahlreiche Medienvertreter aus dem In- und Ausland werden zu der von den Bundesländerzeitungen organisierten Diskussionsrunde erwartet. Dafür wurden extra alte Abgeordnetensessel aus dem jüngst geräumten Nationalratssitzungssaal herangekarrt, in denen die Spitzenkandidaten von SPÖ, ÖVP und FPÖ Platz nehmen. ORF 3 überträgt ab 15 Uhr live und zeigt im Hauptabend eine Aufzeichnung. Die Länderzeitungen liefern einen Livestream.

DER STANDARD begleitet die Debatte ab 15 Uhr in einem Livebericht. (APA, 15.9.2017)