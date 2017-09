Franzobel mit Nicolas-Born-Preis geehrt

Der Wiener sei ein noch viel zu wenig geehrter Schriftsteller deutscher Sprache

Hannover – Der Wiener Schriftsteller Franzobel hat am Donnerstag den mit 20 000 Euro dotierten Nicolas-Born-Preis des Landes Niedersachsen erhalten. Der 50-Jährige wurde für sein vielfältiges Schaffen ausgezeichnet, es umfasst Prosa, Drama und Lyrik ebenso wie Krimis und Kinderbücher.

"Franzobel ist trotz Auszeichnung mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis 1995 und dem Arthur-Schnitzler-Preis 2002 ein noch viel zu wenig geehrter Schriftsteller deutscher Sprache", urteilte die Jury. Der Nicolas-Born-Debütpreis ging an die in Leipzig lebende Autorin Julia Wolf, die Prosa und Szenisches für Theater, Radio und Film schreibt. Sie nahm ein Preisgeld von 10.000 Euro in Empfang.

Die Auszeichnung erinnert an den Autor Nicolas Born, der 1979 in der Nähe von Dannenberg im Wendland starb. Sein Roman "Die Fälschung" wurde von Volker Schlöndorff verfilmt. Das Land Niedersachsen würdigt mit dem Preis das Werk herausragender deutschsprachiger Schriftstellerinnen und Schriftsteller. (APA, 15.9.2017)