Autonomes Fahren: Wiener TTTech bekommt von Samsung 75 Millionen Euro

Strategische Partnerschaft für autonomes Fahren

Beim Wiener Technologieunternehmen TTTech ist nun der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung mit an Bord. Der Smartphone-Weltmarktführer steckt 75 Millionen Euro in die heimische Hightech-Schmiede und baut damit sein Engagement für die Entwicklung selbstfahrender Autos aus, teilte TTTech auf der Homepage mit.

300 Millionen Dollar Fond

Des Geld fließt aus einem 300 Millionen Dollar (252 Millionen Euro) schweren Fonds für Investitionen in Technologiefirmen. Young Sohn, Präsident und Chief Strategy Officer von Samsung Electronics und Vorstandsvorsitzender von Harman will die strategische Partnerschaft am Freitagmittag offiziell in Wien verkünden.

TTTech hat 400 Mitarbeiter in Wien

Die TTTech Computertechnik AG arbeitet schon seit Jahren eng mit Audi zusammen und stattet etwa den neuen A8 mit sicherer interner Datenübertragung aus. Der deutsche Autohersteller ist mit 32 Prozent auch größter Aktionär an der Wiener Firma. TTTech beschäftigt weltweit mehr als 500 Mitarbeiter, davon arbeiten 400 in Wien. (APA, 15.09.2017)