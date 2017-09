Daimler bringt ersten Elektro-Kleinlaster auf den Markt

Großserienproduktion soll 2019 starten

Stuttgart – Nach dreijährigem Testlauf bringt Daimlers Lastwagenmarke Fuso ihren Elektro-Lkw "eCanter" offiziell auf den Markt. Start war am Donnerstag in New York, noch in diesem Jahr soll das Fahrzeug an Kunden in den USA, Europa und Japan ausgeliefert werden, wie Daimler mitteilte. 500 Stück sollen es aus der ersten Generation sein, die Großserienproduktion beginnt 2019.

Erster kommerzieller Kunde in den USA ist das Logistikunternehmen UPS, das drei "eCanter" in seine Flotte integrieren will. Darüber hinaus liefert Fuso den Kleinlaster an vier gemeinnützige Organisationen in New York. In Japan will die Supermarktkette 7-Eleven 25 Stück nutzen. Die Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation ist ein Tochterunternehmen von Daimler.

Der "eCanter" für Europa und die USA wird in Tramagal in Portugal zusammen mit dem Modell mit konventionellem Antrieb gebaut. Für den japanischen Markt wird in Kawasaki produziert. Den Angaben zufolge hat der Leicht-Lkw eine Nutzlast von bis zu 3,5 Tonnen und eine maximale Reichweite von etwa 100 Kilometern. (15.9.2017)