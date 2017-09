Drei Tote nach Schüssen in Haus in Deutschland, Täter auf der Flucht

Auch sechsjähriger Bub unter den Opfern – Einer Frau gelang die Flucht, als der Täter zu schießen begann

Tuttlingen – In einem Wohnhaus im baden-württembergischen Villingendorf sind ein Mann, eine Frau und ein sechs Jahre alter Bub erschossen worden. Derzeit gehe man von einer Beziehungstat aus, sagte ein Sprecher der Polizei Tuttlingen am Freitag. Demnach ist der mutmaßliche Täter noch auf der Flucht. Nach ihm wurde mit mehr als 50 Polizisten gefahndet.

Bei der Bluttat nahe Rottweil hat es eine Überlebende gegeben. Der Mutter des Kindes gelang die Flucht aus ihrer eigenen Wohnung, als der Täter am Freitagabend zu schießen begann. In der Wohnung in Villingendorf blieben ihr sechsjähriger Sohn, ein Mann und eine Frau zurück – sie alle starben.

Der Täter sei 40 Jahre alt und auf der Flucht, teilte die Polizei mit. Der Mann und der Sechsjährige waren beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits tot. Die in der Wohnung zurückgebliebene Frau starb während der ärztlichen Behandlung an ihren Verletzungen.

Ein zunächst für die Fahndung eingesetzter Hubschrauber musste wegen Nebels die Suche nach dem Täter abbrechen. Der Tatverdächtige ist nach Auskunft der Polizei wohl mit einem Auto unterwegs. (red, APA, 15.9.2017)