Google-Mutter Alphabet erwägt Investition in Uber-Konkurrent Lyft

Laut einem Insider – Investitionssumme soll rund eine Milliarde Dollar betragen

San Francisco – Die Google-Mutter Alphabet erwägt einem Insider zufolge eine mögliche Investition in den US-Mitfahrdiest Lyft. Derzeit führten die beiden Unternehmen Gespräche über einen solchen Schritt, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Donnerstag. Die Agentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass Alphabet dafür rund eine Milliarde Dollar in die Hand nehmen könnte. Alphabet und Lyft wollten sich nicht dazu äußern. Im Mai hatten Lyft und die Google-Tochter Waymo bekanntgegeben, ihre Kräfte für voll automatisierte Fahrzeuge gegen den Rivalen Uber zu bündeln. (Reuters, 15.9.2017)