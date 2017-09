Dell und Apple in Bieterkonsortium für Toshiba-Chipsparte

Angebot wird auf mehr als 18 Mrd. Euro geschätzt – Deal soll bis Monatsende über die Bühne sein

Der US-Finanzinvestor Bain Capital hat sich im Ringen um die Chipsparte von Toshiba Technologiekonzerne wie Apple ins Boot geholt. Die Unternehmen würden sich an dem Gebot beteiligen und so die Unterstützung der Tech-Branche signalisieren, teilte die Beteiligungsgesellschaft am Freitag mit, ohne finanzielle Details zu nennen.

Dell, Seagate

Neben Apple gehörten auch Dell Inc und Seagate Technology mit zum Konsortium, an dem bisher schon SK Hynix aus Südkorea beteiligt war. Insider hatten bereits über eine Beteiligung von Apple berichtet und das Gesamtgebot auf 2,4 Billionen Yen (rund 18 Mrd. Euro) beziffert. Toshiba will das Geschäft mit dem Bain-Konsortium bis Ende September abschließen. (APA, 15.9.2017)