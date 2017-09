Chaos in London: Köln-Fans sorgen für verspäteten Anpfiff

Erst Party, dann versuchter Blocksturm bei den Gunners in London – AEK Athen gewinnt in Rijeka, 0:3 für Everton und Rooney bei Bergamo

London – Es begann als große, friedliche Party, doch dann nahm sie einen unrühmlichen Verlauf: Das erste Europacup-Spiel des 1. FC Köln nach 25 Jahren bei Arsenal musste am Donnerstagabend nach einem versuchten Blocksturm einzelner Fans aus Sicherheitsgründen um eine Stunde verschoben werden. Drei FC-Anhänger wurden vor der Partie im Emirates Stadium in London zunächst festgenommen.

Ursprünglich sollte das Spiel um 21.05 Uhr angepfiffen werden. Nach der Verschiebung wurden gegen 21.00 Uhr die Kölner Fans in den Block gelassen. Arsenal teilte gegen 21.30 Uhr mit, dass die Situation weitgehend unter Kontrolle sei und an der geänderten Anstoßzeit festgehalten werden könne. Die Teams kamen auf den Platz, um sich warm zu machen.

Zu Mittag hatten die bis zu 15.000 Fans des von Peter Stöger betreuten Clubs noch für stimmungsvolle Bilder gesorgt. Friedlich und lautstark singend waren sie in einem großen Fanmarsch zum Stadion gewandert. Obwohl der FC für das Spiel nur 2.900 Tickets zugebilligt bekommen hatte, hatte sich rund die fünffache Anzahl an Fans auf den Weg in die britische Metropole gemacht. Einige von ihnen kamen sogar mit dem Fahrrad oder Motorrollern.

Zunächst hatten die Kölner Fans ausgelassen in der Stadt gefeiert, unter anderem hatten sie einen dreistöckigen Pub in der Londoner Innenstadt komplett gemietet. Vor dem Stadion kam es dann aber zu Unruhen. Einige Kölner Fans hatten sich mit Tickets für den neutralen Zuschauer-Bereich eingedeckt. Diesen verweigerte Arsenal wie angekündigt den Einlass. Daraufhin war es zu Rangeleien zwischen einzelnen Anhängern und den Sicherheitskräften gekommen. 30 bis 50 Kölner Fans versuchten einen Blocksturm und wurden von den Beamten aufgehalten.

Offizieller Grund für die Verschiebung des Anstoßes um eine Stunde war nach Angaben eines Arsenal-Sprechers die Tatsache, dass sich rund um das Stadion zu viele Kölner Fans ohne Tickets befanden. Aus diesem Grund ließen die Sicherheitskräfte die Heimfans zunächst nicht in den Stadion-Umlauf. Arsenal erklärte, man sei darauf vorbereitet gewesen, dass viele Fans ohne Ticket nach London kommen. Das Problem: Die Tickets für andere Blöcke waren für deutsche Fans leicht erwerbbar, die Warnung, dass diese keinen Einlass garantierten, kam erst zwei Tage vor dem Spiel.

Die Europa-League-Teilnahme hatte bei den FC-Fans für große Euphorie gesorgt. Obwohl sich nur Mitglieder für Auswärtskarten bewerben konnten, gingen beim Verein alleine für das Arsenal-Spiel 20.465 Bewerbungen ein. Die drei Heimspiele gegen die Gunners, BATE Borissow und Roter Stern Belgrad sind mehrfach überbucht.

AEK Athen in Rijeka erfolgreich

Neben AC Milan hat auch AEK Athen in der Europa-League-Gruppe D der Wiener Austria einen erfolgreichen Start hingelegt. Die Griechen, in zwei Wochen in Athen nächster Gegner der "Veilchen", siegten am Donnerstag auswärts gegen Rijeka dank Treffer von Petros Mantalos (16.) und Lazaros Christodoulopoulos (62.) mit 2:1.

Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Salzburgs Bezwinger in der Champions-League-Qualifikation hatte Josip Elez (29.) erzielt. Bei den Kroaten spielte der Ex-Austrianer Alexander Gorgon durch.

Nichts zu holen für Everton bei Bergamo

Hoffenheim kassierte zum Auftakt in Pool C eine 1:2-Heimniederlage gegen Braga, ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch wurde in der 56. Minute ausgetauscht. In Gruppe B wechselte Trainer Adi Hütter seinen Landsmann Thorsten Schick beim Heim-1:1 seiner Young Boys Bern gegen Partizan Belgrad in der 84. Minute ein. Unterdessen setzte es in Pool E für den Premier-League-Club Everton mit Wayne Rooney und 50-Millionen-Euro-Zugang Gylfi Sigurdsson in der Startformation eine deftige 0:3-Niederlage bei Atalanta Bergamo.

Der erste Tabellenführer in Salzburgs Europa-League-Gruppe I heißt Olympique Marseille. Die Franzosen feierten gegen Konyaspor dank eines Tores von Adil Rami (48.) einen 1:0-Heimsieg. In Gruppe G musste Andreas Ivanschitz die 0:3-Auswärtsniederlage seines Clubs Viktoria Pilsen gegen Steaua Bukarest von der Bank aus mitverfolgen.

Pusic bei 0:0 gegen Lok Moskau eingewechselt

Beim Heim-0:0 von Hertha BSC in Pool J gegen Athletic Bilbao stand der im Aufbautraining befindliche Valentino Lazaro nicht im Kader der Deutschen. Dafür wurde Martin Pusic in Gruppe F beim 0:0 seines FC Kopenhagen daheim gegen Lok Moskau in der 81. Minute eingewechselt. (APA, 14.9.2017)