1:5 – Ein Mailänder Lehrspiel für die Austria

Die Wiener Austria unterlag bei ihrem ersten Auftritt in der Europa-League-Gruppenphase dem AC Milan 1:5 und war dabei in allen Belangen unterlegen

Wien – Milan begann, wie es einem Favoriten geziemt. Obwohl die Austrianer durchaus zu Störung gewillt waren, zirkulierte der Ball unangefochten durch die mit 230 chinesischen Millionen aufgepeppten italienischen Reihen. Hakan Çalhanoğlu nötigte Tormann Osman Hadžikić mit einem Schuss bereits nach drei Minuten zu einer Parade. Der zweite Versuch des türkischen Teamspielers aber saß: Mohammed Kadiri hatte in der Vorwärtsbewegung recht leichtfertig den Ball verloren, Nikola Kalinic Çalhanoğlu auf der linken Seite freigepasst – für Hadžikić gab es angesichts eines rechtschaffen unter die Latte nichts zu halten (7.). Es wurde nicht besser für die Wiener, insbesonders nicht für den armen Kadiri. In einem Laufduell grätschte Çalhanoğlu dem Innenverteidiger den Ball vom Fuß, André Silva, Nationalspieler Portugals, vollendete abgeklärt zum 0:2 (10.).

Milans eindeutige Antwort

Die Frage, ob Milan angesichts von elf Neuzugängen bereits eine Mannschaft sei, war beantwortet. Für die Austria ging es bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt nur noch um Schadensbegrenzung. Dieser kam Österreichs Vizemeister in der 18. Minute recht nahe, als Christoph Monschein einen Freistoß Raphael Holzhausers abfälschte und Milan-Keeper Gianluigi Donnarumma die ihm attestierte Weltklasse zu beweisen hatte.

Doch die Austria blieb defensiv naiv: als es schnell ging, verschlief Heiko Westermann den Aufbau der Abseitsfalle und nach einem so weiten wie herrlichen Pass Çalhanoğlus erhöhte der 21-jährige Silva kühl wie gehabt auf 0:3 (20.). Spätestens jetzt durfte einem Hadžikić leid tun. Zuletzt hatte die Austria vor 34 Jahren in einem Uefa-Bewerb drei Goals in einer Halbzeit kassieren müssen, genauer im November 1983 bei Stade Laval.

Das Unglück nahm seinen Lauf

Das mit fünf Mann großzügig ausgestattete Milan-Mittelfeld schaltet und waltete nach Belieben, nützte das Spielfeld in all seinen Weiten. Kapitän Leonardo Bonucci führte radaräugig aus der letzten Reihe Regie. Die Austria hatte dem wenig bis nichts entgegen zu setzen. Sie verlor kurz vor der Pause zu allem Überfluss Abwehrchef Westermann, der nach einem unglücklich verlaufenen Zweikampf mit Ignazio Abate verletzt ausgetauscht werden musste (42.). Die in diesem Bereich dünne Personaldecke nötigte Trainer Thorsten Fink, die Innenverteidigung mit dem 18-jährigen Alexandar Borkovic aufzufüllen. Milan beschied sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit Kontrolle auf hohem Niveau.

Der Austria-Anhang, immerhin 31.409 waren erschienen, zeigte sich genügsam. Holzhauser erntete für das Herausholen eines Corners beinahe frenetischen Applaus (46.). Und dann schrieb der Fußball eine jener Geschichten, zu der der Sport eben doch prädestiniert ist.

Anfang und Ende aller Hoffnungen



Nach einem weiteren Eckball von der linken Seite stand es mir nichts dir nichts 1:3 – und wer hatte getroffen? Natürlich der junge Borkovic, Austria-Eigengewächs und U19-Internationaler, der mustergültig den Kopf hinhielt (47.). Dass es mit den Wienern nun ein bisschen aufwärts ging, wurde auch dadurch illustriert, dass es Kadiri plötzlich gelang, einen Zweikampf erfolgreich zu bestreiten.

In diese Aufwachphase hinein platzierte Milan das 1:4. Franck Kessié schob in den freien Raum, Silva verlud Hadžikić erneut und hielt nun bei einem Hattrick (56.). Endgültig hergestellt war die alte Ordnung nach einem Kunstschuss des eben erst eingewechselten Spaniers Suso aus großer Distanz, der nicht nur den Austria-Keeper verblüfft zurück ließ – 1:5 (63.). Hernach ging die Partie in Geplätscher über. Kurz vor Schluss musste Torschütze Borkovic blessiert vom Platz (85.), dann war es vorbei und das Lehrgeld bezahlt. (Michael Robausch, 14.9.2107)

Fußball-Europa-League – Gruppe D, 1. Runde:

FK Austria Wien – AC Milan 1:5 (0:3). Wien, Ernst-Happel-Stadion, 31.409, SR Gözübüyük/NED

Tore: 0:1 (7.) Calhanoglu, 0:2 (10.) A. Silva, 0:3 (20.) A. Silva, 1:3 (47.) Borkovic, 1:4 (56.) A. Silva, 1:5 (63.) Suso

Austria: Hadzikic – Klein, Kadiri, Westermann (42. Borkovic/86. Gluhakovic), Martschinko – Serbest – Prokop, Lee (74. De Paula), Holzhauser, Pires – Monschein

Milan: G. Donnarumma – Zapata, Bonucci, Romagnoli (74. Musacchio) – Abate, Kessie (62. Bonaventura), Biglia, Antonelli – Calhanoglu – A. Silva, Kalinic (62. Suso)

Gelbe Karten: Kadiri bzw. Kessie