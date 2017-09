Baumeister bis zur Winterpause Admira-Trainer

Sportdirektor: "Dann schauen wir weiter"

Maria Enzersdorf – Ernst Baumeister wird zumindest bis zur Winterpause als Cheftrainer der Admira fungieren. Das erklärte der 60-Jährige am Donnerstag gegenüber der APA. Baumeister, der zuletzt als Sportdirektor der Südstädter fungierte, hatte am vergangenen Samstag den zum deutschen Zweitligisten Greuther Fürth abgewanderten Damir Buric beerbt. "Ich mache es einmal bis Winter, dann schauen wir weiter", sagte Baumeister.

Der Abgang des kroatischen Trainers hatte sich laut Baumeister bereits Anfang der Woche abgezeichnet. "Anfangs kam es überraschend. Als mich der Manager (Amir Shapourzadeh, Anm.) dann vorgeschlagen hat, habe ich auch ein bisschen überlegen müssen", gestand Baumeister. Im Gegensatz zu einem neuen Trainer falle bei ihm die Eingewöhnungsphase weg: "Ich war jeden Tag beim Training, hatte jeden Tag Kontakt zur Mannschaft", sagte Baumeister. Der einzige Unterschied: "Das Kaffeetrinken während dem Training fällt jetzt wieder weg. Jetzt heißt es wieder konzentrierter arbeiten und genauer hinzuschauen."

Bereits in der Saison 2015/16 war Baumeister offiziell Cheftrainer der Admira, da Oliver Lederer damals noch nicht im Besitz der dafür erforderlichen UEFA-Pro-Lizenz gewesen war. Das Duo Baumeister/Lederer führte die Niederösterreicher nicht nur ins Cup-Finale, sondern auch mit Platz vier in der Bundesliga in den Europacup. (APA, 14.9.2017)