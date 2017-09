Hurrikan Irma: Trump besucht Florida, Tote in Altersheim

Umgefallener Baum hatte Transformator von Klimaanlage zerstört – In dem Heim herrschten "ofen-ähnliche" Temperaturen

Irma" – Trump auf Weg nach Florida: Will mit Sturmopfern sprechen

Sturm/USA/Puerto Rico/Zusammenfassung – Gefahr durch Stromausfälle in Altersheimen

Washington/Miami/Tampa – US-Präsident Donald Trump wollte sich in dem von Hurrikan "Irma" verwüsteten Bundesstaat Florida über die Aufräumarbeiten informieren und mit Sturmopfern sprechen, wie das Weiße Haus mitteilte. Er besuchte demnach Fort Myers und Naples im Südwesten Floridas. Vizepräsident Mike Pence begleitete ihn.

"Irma" war am Sonntag und Montag über Florida und die Nachbarbundesstaaten hinweggezogen und hatte schwere Zerstörungen hinterlassen. Trump schrieb auf Twitter: "Durch die Verwüstungen von Irma und Harvey werden Steuersenkungen und eine Steuerreform mehr gebraucht, als jemals zuvor. Los Kongress, los!"

With Irma and Harvey devastation, Tax Cuts and Tax Reform is needed more than ever before. Go Congress, go! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2017

Die von Trump besuchte Küstenregion ist normalerweise ein bevorzugtes Ziel für Urlauber, insbesondere für Senioren, die warmes Wetter und Sonnenuntergänge suchen. Nun räumten Bewohner noch immer Trümmer von den Straßen und litten unter Stromausfällen. Bei Temperaturen bis zu 33 Grad gab es damit vielerorts auch keine funktionierenden Klimaanlagen.

Tote in Altersheim

Am Mittwoch waren in einem Altenheim in Südflorida nach dem Ausfall der Klimaanlage acht Senioren gestorben. Die Zahl der US-Toten durch "Irma" stieg damit auf 21. Der Sender ABC berichtete sogar von mindestens 30 Toten.

Das Altersheim in der Stadt Hollywood nördlich von Miami hatte eigentlich bereits wieder Strom, jedoch hatte ein umgefallener Baum den Transformator der Klimaanlage zerstört. In dem Heim hätten ofen-ähnliche Temperaturen geherrscht, berichtete die "New York Times". Rettungskräfte brachten 158 Bewohner des Heims aus dem Gebäude. Vier Senioren wurden bereits tot aufgefunden, weitere 40 kamen in kritischem Zustand ins Krankenhaus. Vier von ihnen starben dort. Obduktionen sollten die genaue Todesursache klären.

foto: reuters/mark makela Jacksonville, Florida.

Insgesamt waren am Mittwochabend noch 81 der etwa 700 Pflegeheime in Florida auf Generatoren angewiesen, weil die Stromversorgung noch nicht wieder hergestellt werden konnte, wie eine Sprecherin der "Florida Health Care Association" sagte. In Miami Beach wurden nach dem Vorfall in Hollywood 79 Menschen aus einem Heim in Sicherheit gebracht, nachdem ein Generator ausgefallen war, berichtete die "New York Times". (APA, red, 14.9.2017)