Londoner Stadtmuseum will Fettberg aus Kanalisation kaufen

130-Tonnen-Fettberg verstopft Abwasserkanal – Abtragung soll etwa drei Wochen dauern

London – Das Londoner Stadtmuseum will Teile eines 130 Tonnen schweren Fettbergs aus dem Abwassersystem der britischen Hauptstadt für seine Sammlung erwerben. Das teilte das Museum of London mit, nachdem der Wasserversorger Thames Water den kuriosen Fund in dieser Woche bekannt gemacht hatte.

Der monströse Fettberg verstopft einen Abwasserkanal in der Stadt. Er ist 250 Meter lang und 130 Tonnen schwer – das entspricht dem Gewicht von über zehn Doppeldeckerbussen. Er besteht vor allem aus Windeln, Putztüchern und hartem Kochfett.

"Das wäre eines der außergewöhnlichsten Objekte aller Museumssammlungen in London", sagte Museumsdirektorin Sharon Ament einer Mitteilung zufolge. Sie hofft, der Fettberg könne "Fragen aufwerfen darüber, wie wir heute leben und unsere Besucher inspirieren, Lösungen für die Probleme wachsender Metropolen zu finden".

Doch erst einmal muss er aus dem Untergrund geholt werden. Drei Wochen soll es dauern, bis das unappetitliche Gebilde abgetragen ist. Auch in Deutschland setzen steigende Müllmengen den Abwassersystemen zu. (APA, 14.9.2017)