Gemütszustand? Voller Forschungsdrang

Der Schriftsteller Marcel Proust nahm zweimal an einem beliebten Gesellschaftsspiel in den Salons seiner Zeit teil. Es ging darum, einen Fragebogen zu beantworten. Heute wird dieser Fragebogen als "Fragebogen nach Marcel Proust" bezeichnet – wir wollen ihn in loser Folge Wissenschaftern zukommen lassen. Den Anfang macht der Strukturbiologe Giulio Superti-Furga (Bild 1), Direktor des Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM)

