Nepal: Polizei in Zivil im Bus, um Männer bei sexueller Belästigung zu ertappen

Innerhalb eines Monats wurden 71 Männer festgenommen, 47 davon wurden nur ermahnt

Kathmandu – Die Polizei in Nepals Hauptstadt Kathmandu hat innerhalb eines Monats 71 Männer wegen sexueller Belästigung in öffentlichen Bussen festgenommen. Seit einem Monat fuhren 33 Gruppen von Beamten in Zivil mit den Bussen, um Täter bei der sexuellen Belästigung von Frauen und Kindern zu ertappen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Kampagne sei eine Reaktion auf Beschwerden von Frauenrechtsaktivisten. Sie werde weitere zwei Monate andauern. Gegen 24 der Festgenommenen werde weiter ermittelt, bei den übrigen 47 habe man es bei Ermahnungen belassen. Die meisten Verdächtigen sollen zwischen 15 und 25 Jahren alt gewesen sein.

Einem Bericht der Weltbank von 2014 zufolge fühlte sich in dem südasiatischen Land ein Viertel der Frauen zwischen 19 und 35 Jahren in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht sicher. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, sich in den oft überfüllten Bussen bewusst nicht neben Männer mittleren Alters zu stellen. Viele Opfer sexueller Belästigung melden die Tat nicht, weil sie fürchten, daraufhin sozial ausgegrenzt zu werden. (APA, 14.9.2017)