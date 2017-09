Mexiko: Hurrikan Max nahm Kurs auf Badeort Acapulco

Sturm soll mit 120 km/h auf Land treffen – Warnung vor heftigen Unwettern

Acapulco – Hurrikan "Max" hat Kurs auf den mexikanischen Urlaubsort Acapulco an der Pazifikküste aufgenommen. Am Donnerstagmorgen (Ortszeit) lag das Auge des Wirbelsturms der niedrigsten Kategorie eins etwa 85 Kilometer südwestlich der Hafenstadt, wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte. "Max" sollte im Laufe des Tages mit Windgeschwindigkeiten von rund 120 Kilometern pro Stunde auf Land treffen.

Der mexikanische Wetterdienst warnte vor heftigen Unwettern in den Bundesstaaten Michoacan, Guerrero und Oaxaca an der Pazifikküste. Acapulco ist bekannt für seine Klippenspringer und Luxushotels. Einst stieg dort der internationale Jetset ab. Wegen der hohen Gewaltkriminalität kamen zuletzt allerdings immer weniger Touristen aus dem Ausland. Heute verbringen vor allem die Bewohner von Mexiko-Stadt ihre langen Wochenenden in dem Badeort. (APA, 14.9.2017)