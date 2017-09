Wir spielen gegen User: Folge 1 unserer neuen Game-Show

Premiere unserer neuen Game-Show "WIRSPIELEN vs USER", in der STANDARD-UserInnen gegen Zsolt und Martin antreten

Wir haben euch herausgefordert, ihr habt euch beworben und nun mussten wir Supernoobs uns tatsächlich den ersten Kandidaten stellen – in der ersten Folge von "WIRSPIELEN vs USER". Unsere Konkurrenz bei der Premiere hätte mit Chantal und Alex nicht schwieriger ausfallen können. Die beiden Studenten haben nicht nur den Intellekt und die Jugend auf ihrer Seite, sondern auch den Vorteil, seit Jahren ein eingespieltes Team zu sein. Martin und ich müssen hingegen schon froh sein, wenn wir die Anleitung verstehen und nicht zum Streiten anfangen.

Wie dieses ungleiche Match ausgegangen ist, verraten wir natürlich nicht. Nur so viel sei gesagt: Es war für alle Beteiligten dies reinste Nervenschlacht! Und wir hoffen, dass ihr beim Zusehen ebenso viel Spaß hattet wie wir beim Spielen. Wenn ihr nun Lust bekommen habt, selbst mitzumachen, findet ihr im Video und in diesem Beitrag alle Infos zur Bewerbung. In dem Sinne: Viel Glück und gg! (zw, 16.9.2017)

