Strache schickt im Lunacek-Duell Norbert Hofer vor

FPÖ-Obmann wird im ORF nicht selbst gegen die grüne Spitzenkandidatin antreten

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wird am Dienstag nicht selbst ins Duell mit der grünen Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek ziehen. Statt ihm wird Vizeobmann Norbert Hofer in den Ring steigen, wie am Donnerstag bekannt wurde.

Im Privatsender Puls 4 war Strache gegen Lunacek angetreten. Im ORF haben die Kandidaten die Möglichkeit, eine Vertretung zu schicken. Davon macht Strache Gebrauch. Ob auch andere Parteien Vertreter schicken, ist noch nicht bekannt. (red, 14.9.2017)