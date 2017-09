Wiener Rathausplatz wegen Sturmwarnung gesperrt

Seit 15 Uhr – Sturm wird laut Meteorologen schnell durchziehen – Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft und kühl

Wien – Wegen einer Sturmwarnung ist der Wiener Rathausplatz inklusive Park am Donnerstag seit 15 Uhr gesperrt. Der Sturm werde sehr schnell durchziehen, sagte Clemens Biermair von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. "Die ersten Böen werden aus dem Nichts kommen und scheinbar überraschend sein." Er erwartet Windspitzen um die 90 Stundenkilometer.

"Das ist eine Situation, die wir in Wien im Frühjahr und Herbst regelmäßig haben", so Biermair. Behördliche Auflagen führen dazu, dass sich niemand im Park aufhalten darf. Die auf dem Rathausplatz geplante Veranstaltung "Sport in der Stadt" wird am Freitag und Samstag wie geplant durchgeführt. In der ersten Nachthälfte wird der Sturm wieder abflauen. Infos gibt es auch auf der Website der Unwetterzentrale.

Freitag beginnt sonnig

In den darauffolgenden Tagen wird es in Österreich wechselhaft und kühl. Im Osten ist es teilweise mäßig warm, prognostizierte die ZAMG am Donnerstag. Der Freitag beginnt sonnig, tagsüber bilden sich Quellwolken, und im Bergland muss mit Schauern gerechnet werden. Im Süden halten sich in der Früh noch Wolken der Kaltfront, es kann regnen. Tagsüber gibt es ein paar Auflockerungen, insgesamt bleibt es aber bewölkt. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Bergland auch lebhafter. Die Frühtemperaturen liegen zwischen drei und zwölf Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen zwölf und 20 Grad.

Wolken am Samstag

Am Samstag verbreiten sich dichte Wolken. Zwischendurch zeigt sich die Sonne, am längsten im Westen. Im Süden und Osten regnet es von der Früh weg zeitweise, im Westen gibt es am Nachmittag Regenschauer. Der Wind weht schwach bis mäßig, im östlichen Flachland auch lebhaft aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen bei sechs bis 13 Grad, die Tageshöchstwerte bei zwölf bis 21 Grad.

Regen am Sonntag

Der Sonntag beginnt trüb und regnerisch. Im Süden klingt der Regen bald ab, und hier sowie an der Alpennordseite lockern die Wolken gelegentlich auf und lassen die Sonne durch. Entlang des Alpenhauptkamms sowie im Norden und Nordosten bleibt es aber bis zum Nachmittag trüb und verregnet. Der Wind dreht auf West bis Nordwest und weht schwach bis mäßig, im Osten mäßig bis lebhaft. In der Früh hat es zwischen sechs und 14 Grad, am Nachmittag zehn bis 19 Grad.

Montag endet regnerisch

Am Montag scheint vor allem im Norden und Osten noch länger die Sonne. Im Tagesverlauf breitet sich der Regen über den Westen und Süden auch hierher aus. Der Wind weht schwach. Die Frühtemperaturen liegen bei fünf bis zwölf Grad, später werden zehn bis 20 Grad erreicht.

Schauer am Dienstag

Am Dienstag sind vor allem im Westen Regenschauer zu erwarten. An der Alpensüdseite und im Osten ist es freundlicher, die Sonne scheint öfter. Der Wind weht im östlichen Flachland mäßig bis lebhaft aus West, sonst schwach bis mäßig. In der Früh hat es fünf bis zwölf Grad, die Spitzenwerte dürften laut ZAMG zwischen zwölf und 17 Grad liegen. (APA, red, 14.9.2017)