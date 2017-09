Super Mario bewegt "oben ohne" das Internet

Nach Link zieht auch der ehemalige Installateur das T-Shirt für Nintendo aus

Als "Zelda"-Protagonist Link am Anfang von "Breath of the Wild" sich halb entblößt zeigte, dachten sich Nintendo-Fans noch nichts dabei. Doch dann fiel die neue Vorliebe für erotischere Darstellungen des japanischen Herstellers auch im Boxspiel "Arms" auf, das seine AthletInnen gerne in hautenge Kostüme zwängt. Und nun das: Ikone und Ex-Installateur Super Mario legt im kommenden Abenteuer "Odyssey" sein T-Shirt ab, um bei romantischem Sonnenuntergang Frisbee mit seinem Hund zu spielen.

Nintendo has finally understood how to sell video games pic.twitter.com/rCEquHTTWz — Nibel (@Nibellion) September 13, 2017

Nippelblitzer!

Fans, die den jüngsten Trailer zum Ende Oktober erscheinenden Game gesehen hatten, fluteten soziale Medien mit heiteren Kommentaren zu Marios neuer Freizügigkeit. Branchenmedien bestätigten wiederum, was viele seit längerem im Verdacht hatten: Mario hat Brustnippel. Das amüsierte manche Beobachter so sehr, dass sie sich inspiriert zur Erstellung allerlei Memes fühlten.

Unterdessen warf für andere scharfsichtige Fans Marios Strip eine weitere Frage auf: Hat er einen Bauchnabel? Und wieso trägt er seine Badehose so weit oben? Mysterien, die nicht nur Stilberater noch lange beschäftigen werden. (zw, 14.9.2017)