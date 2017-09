Was die Parteien wollen

Was kommt nach der Nationalratswahl? Oder zumindest: Was versprechen die Parteien jetzt? Eine Sammlung der Wahlprogramme zum Nachlesen

Die einen liefern ein Manifest, andere präsentieren lieber scheibchenweise: Außer der ÖVP, deren dritter Teil noch fehlt, haben längst alle Parlamentsparteien ihre Wahlprogramme vorgelegt. DER STANDARD stellt in einer Serie die Positionen der Wahlwerber zu den verschiedensten Themenbereichen vor und zeigt, worin man sich unterscheidet – oder eben auch nicht. Wer sich selbst ein Bild machen will, was die Parteien so alles versprechen, kann das in diesen PDF-Dokumenten selbst nachlesen. (red, 14.9.2017)

Hier die Programme der Parteien: