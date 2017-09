Die wichtigsten Marken der Welt: Apple, Google und Microsoft

Markenwert von Facebook enorm gewachsen

Neun der zehn wichtigsten Marken der Welt gehören US-Firmen. Neben den Top-3 Apple, Google und Microsoft ist heuer mit Facebook ein viertes US-Technologieunternehmen in den Top-10. Auch Amazon, als Einzelhandel geführt, kann wohl zu den IT-Firmen gezählt werden. Daneben sind Coca Cola, Johnson-Johnson sowie die Telekomfirmen at&t, verizon und als einziges Nicht-US-Unternehmen China Mobile Top-10.

Facebook

Österreich ist in der Liste der 100 wichtigsten Marken, die vom European Brand Institute herausgegeben wird, durch Red Bull auf Rang 74 vertreten. Am stärksten – um 44 Prozent – gewachsen ist in den vergangenen vier Jahren der Markenwert von Facebook, der nun bei 54,7 Mrd. Euro liegt. Die wertvollste Marke Europas hat der Luxusgüterkonzern LVMH mit 50 Mrd. Euro auf Rang 12. Unter den Top 100 Marken stehe 49 Firmen aus den USA, 35 aus Europa und 17 aus Asien. (APA, 14.9. 2017)